شكرا لقرائتكم خبر عن ‫معرض وزارة الزراعة بالدقى إجازة من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن معرض الوزارة المقام بالدقى ضمن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا سيبدأ إجازة العيد اليوم الثلاثاء وتنتهى الأحد المقبل، ويستقبل الجمهور من الإثنين المقبل بنفس العروض التى قدمها على مدار شهر رمضان.

ويقدم المعرض العديد من الخدمات والعروض التى تبدأ من 20% حتى 50% وذلك تحت شعار " من خير مزارعنا لاهالينا " لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وكانت أسعار المنتجات المعروضة بالمعرض كالتالي:

1- كيلو لحم بلدي 280 جنيها

2- كيلو لحم مفروم 260 جنيها

3- كيلو كبده بلدي 250 جنيه

4- كيلو سمك بلطي درجه اولي 65 جنيهًا

5- كيلو بلطي درجه ثانيه 55 جنيهًا

6- كيلو بلطي درجه ثالثه 45جنيه

7- كيلو بوري 145 جنيه

8- كيلو الرنجة ممتازة 120 جنيهًا

9- كيلو الطماطم 5 جنيهات

10- كيلو البطاطس 5 جنيهات

11- كيلو الخيار 10 جنيهات

12- كيلو الجزر 5 جنيهات

13- كيلو البصل 10 جنيهات

14- كيلو الارز المعبأ 27 جنيهًا .

15-كيلو السكر 27 جنيهًا .

17- كيلو الدقيق المعبأ 24

17- كيلو الدواجن 95 جنيهًا.

18- كرتونه البيض الأحمر والأبيض 140 جنيهًا .

19- خصم 30‎%‎ علي جميع أنواع المفروشات والبيضات. 20- خصم 20‎%‎ علي جميع أنواع المكرونات

21- خصم 30‎%‎ علي جميع أنواع الزيوت.