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84 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية.

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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