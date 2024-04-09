شكرا لقرائتكم خبر عن 84 % من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية.

وأيد 84% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية، بينما عارض 16% من القراء مطالب تكثيف الحملات لضبط تجار الألعاب النارية.