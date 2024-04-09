شكرا لقرائتكم خبر عن هل حصول الطفل على جرعة تطعيم كبار يمثل خطورة؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن حصول طفل على جرعة تطعيم لشخص بالغ بديلا عن جرعة تطعيم صغار لا يمثل خطورة إذا حدث بالخطأ، ويراعى أن يحصل الطفل على جرعة حسب سنه وحالته الصحية .

وتابعت وزارة الصحة والسكان : زيادة الجرعة ليست خطرا خطر ولا تعنى اصابة الطفل بالمرض الذى تم تطعيمة للوقاية منه ولا تتطلب اعادة الحصول على الجرعة .

وأضافت وزارة الصحة والسكان : يفضل الحرص على تناول جرعات للطفل حسب سنه وحالته الصحية وذلك منعا للمضاعفات .