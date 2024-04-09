جثة سيدة تثير الذعر بالبساتين.. وتكليف المباحث الجائية بسرعة التحريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقاتها في مقتل ربة منزل في ظروف غامضة بمنطقة البساتين، وأمرت بتشريح جثة المجني عليها والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت جهات التحقيق، المباحث الجنائية بالإسراع في إجراء التحريات حول الجريمة وسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا يفيد في وجود جثة لسيدة مقتولة طعنًا داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين جثة سيدة في العقد الخامس ملقاه على الأرض مطعونة بسلاح أبيض، ويجري رجال المباحث التحريات وسماع أقوال الشهود للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.