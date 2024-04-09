بسبب ركنة توك توك.. تفاصيل مقتل عامل وإصابة ابنه في مشاجرة بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

وأوضحت الداخلية في بيان لها، أنه بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين شخصين أحدهما توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة، وعاطل بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات حول ركن مركبة "توك توك" خاص بنجل المتوفى أمام العقار محل سكنهم.

كشف البيان عن تعدي العاطل على الشخصين بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة والتي أودت بحياة أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.