جثة الابن واستنجاد الأب.. خناقة دموية على ركنة "توكتوك" بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تحقق النيابة المختصة في واقعة مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة على ركنة "توكتوك" في منطقة دار السلام بالقاهرة..

وتلقى قسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوجود مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين شخصين أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة وعاطل بسبب مشادة كلامية بين الطرفين.

وتبين من التحريات أن الخلافات كانت حول ركن مركبة "توك توك" خاص بنجل المتوفى أمام العقار محل سكنهم تعدى خلالها العاطل على الشخصين بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابتهما بجروح متفرقة والتى أودت بحياة أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم (سلاح أبيض) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.