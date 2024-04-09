أخبار مصر

تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:


أصدرت وزارة الأوقاف تنويها مهما بشأن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك.

وشددت وزارة الأوقاف، على ضرورة الالتزام في ساحات العيد بجميع آدابه وعلى جميع أئمة المساجد التنبيه على ذلك في درس العصر اليوم٠

كان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أعلم أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥، وأن بعد غد الأربعاء ١٠ أبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتوجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة بهذه المناسبة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا