شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يجدد الثقة بتعيين شفيق جلال رئيسا لهيئة النظافة والتجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتجديد الثقة فى شفيق جلال حسن رئيسا لهيئة نظافة وتجميل الجيزة، وذلك لدوره فى ترسيخ مفاهيم إتقان وضبط العمل لدى أدوات الهيئة الممثلة فى أداء العمال لكل الواجبات المنوطة اليهم علاوة على المتابعة الدورية لمنظومة صيانة المركبات وكل مستخدمات أعمال الهيئة.

وقال هشام فاروق المهيرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، إن رئيس هيئة التجميل بالجيزة، نموذج للعطاء ومعه العمال الذين يملكون وازعا وطنيا للقيام بأداء المطلوب منهم فى أقل وقت ممكن وبجودة فائقة وذلك استجابة للتوجيهات الدائمة والمتابعة المستمرة من رئيس الهيئة.

أضاف مختار ابو الفتوح نائب رئيس الاتحاد المحلى لنقابات عمال الجيزة، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة وتجميل المحافظة،: أن التعاون والتنسيق بين التنظيم النقابى وادارة الهيئة من أجل توفير بيئة عمل صحية واجتماعية منتجة ذات مستوى راق يساهم فى توفير واستقرار الأمان الوظيفى للعمال لافتا الى استمرار اللجنة النقابية فى دعم عمال الهيئة بزيادة جرعات التثقيف بكل فنون الوعى التنموى الوطنى لمواجهة أية أعمال فوضوية مستقبلية.