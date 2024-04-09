محافظ الجيزة يستقبل وفدًا من الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

قال محافظ الجيزة أحمد راشد إن تبادل التهاني والزيارات بالمناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصري يؤكد روابط المودة والرحمة والسلام التي تجمع المصريين وتمنح هذا الشعب خصوصية تميزه عن غيره من الشعوب، وأنه سيبقى عصيًا على أية محاولة للنيل من تلك الروح الوطنية التي تشكل حصنًا آمنًا لأبناء هذا الوطن.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، وفد كنسي ضم الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها، والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والأنبا توماس عدلي مطران الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس بشير أنور راعي الأقباط الإنجليين والوفود المرافقة لهم؛ لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية، مؤكدًا أن روح الوحدة الوطنية التي تجمع أبناء الشعب المصري هي الضمانة الوحيدة لمواجهة أية تحديات.

وهنأ جموع الشعب المصري وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر، داعيًا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبهم..أعرب أعضاء الوفد الكنسي عن خالص التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين على علاقات الود والمحبة والترابط التي تجمع أبناء الشعب المصري.