شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات العيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت كافة قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية درجة الإستعداد القصوى والبدء فى تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق لمواجهة كل مايخل بالأمن العام والحفاظ على النظام وتحقيق الإنضباط لحماية وتأمين إحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية تكثيف نشر الخدمات والدوريات الأمنية على كافة المحاور والطرق الرئيسية داخل المدن مع وضع إرتكازات أمنية أمام المنشأت الهامة والحيوية والحدائق العامة والمتنزهات ودور العرض السينمائى، والتى تعد مقصداً رئيسياً للمواطنين خلال أيام العيد للاستمتاع بأجواء وفرحة عيد الفطر المبارك.

شملت الإجراءات نشر الخدمات المرورية والإرتكازات على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات فى ظل زيادة الكثافات المرورية عليها تزامنا ًمع أجازة العيد، كما يتم رصد الحالة المرورية على الطرق من خلال منظومة إلكترونية متكاملة مرتبطة بغرف عمليات المرور لتحقيق أقصى درجات الإنضباط المرورى حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما تضمنت خطة وزارة الداخلية لتأمين إحتفالات عيد الفطر المبارك إنتشاراً أمنياً موسعاً بمحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية خاصةً بمداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات مع متابعة رصد الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة بما يضمن سرعة التعامل مع المخالفات.

وامتدت الخطة الأمنية إلى نشر الخدمات الأمنية بطول مجرى نهر النيل والتى تعد مقصداً رئيسياً للمحتفلين بعيد الفطر المبارك للاستمتاع بالرحلات النيلية، وتهدف إلى ضمان إلتزام المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة وضوابط وعوامل الأمن والسلامة.

ومن جانبها تؤكد أجهزة وزارة الداخلية على مواصلة جهود توفير مناخ آمن لإحتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك أعاده الله علينا بالأمن والأمان والرخاء والإستقرار.