مرور القاهرة: غلق نفق الملك الصالح اتجاه الكورنيش لمدة 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن غلق كلي لمسطح نفق الملك الصالح القادم من صلاح سالم تجاه محور الكورنيش، تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مترو الأنفاق محطة مترو "الملك الصالح".

يستلزم أعمال تنفيذ المشورع، غلق كُلي لمسطح نفق الملك الصالح للقادم من صلاح سالم تجاه محور الكورنيش بالإضافة إلى استقطاع عرضى بجوار الرصيف الأيمن بمحور صلاح سالم (نفس الإتجاه) بداية من تقاطعه مع شارع حسن الأنور وصولاً نفق الملك الصالح.

لذا، يتم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة الـ 12,5 صباح يوم الأربعاء الموافق 2024/4/10 ولمدة 6 أيام ليلاً ونهاراً.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين .