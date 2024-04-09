بحضور «الوكيل» و«الأزهرى».. «المحطات النووية»تقيم احتفالية رمضان السنوية بالضبعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة حفل رمضان السنوي احتفاءً بالشهر الكريم بموقع المحطة النووية بالضبعة.

وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية وكوكبة من الشيوخ القراء والمبتهلين، ولفيف من قيادات الهيئة.

وألقى رئيس الهيئة كلمة رحب فيها بالحضور معربا عن سعادته بالاحتفال بآخر ليالي شهر رمضان المعظم، مشيرا إلى أن الهيئة حققت إنجازات عديدة على مدار الشهور القليلة الماضية أبرزها تدشين الصبة الخرسانية الاولى للوحدة النووية الرابعة في يناير الماضي بتشريف القيادة السياسية للبلدين عبر تقنية الفيديو كونفرانس هو انجاز تحقق بجهود أبناء الهيئة والشريك الروسي وتضافر جهود كافة جهات الدولة المعنية.

وألقى مستشار رئيس الجمهورية كلمة فى الندوة تناولت الحديث عن قصص الكفاح المصرية والتي تعبر عن النفس الفريدة التي يتميز بها المصريون في مختلف العصور والميادين والتي تنم عن روح الكفاح والمثابرة والتحدي والاتقان والاستناد للعلم في تحقيق مختلف الإنجازات في توقيتات قياسية ليضرب أروع الأمثلة في بناء الوطن وهو الأمر الذي يتضح جليا في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية، الأمر الذي كان من شأنه الأثر البالغ في الارتقاء بالروح المعنوية للعاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة وإعلاء لقيم المثابرة والعطاء والاستمرار في بذل الغالي والنفيس في سبيل تنفيذ المشروع والذي سوف يمتد أثره لأجيال متتابعة.

وفي ختام الحفل قام الدكتور أمجد الوكيل بتكريم الدكتور أسامة الأزهري، والشيخ محمد عبداللطيف، والشيخ محمد جابين، كما تلى ذلك أيضا مأدبة للسحور في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان المعظم.