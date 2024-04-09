شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: إسرائيل تعهدت بزيادة إمدادات المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني، إن إسرائيل تعهدت بزيادة إمدادات المساعدات لغزة، وأننا أكدنا على ضرورة الاستمرار في دعم أوكرانيا، وندعم أوكرانيا لتطوير قوة رادعة للدفاع عن نفسها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أننا بحثنا ضرورة إيصال مساعدات دفاعية لأوكرانيا، مؤكدا أن إسرائيل تعهدت بزيادة إمدادات المساعدات لغزة، كما نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ويجب ضمان توزيع المساعدات لغزة لتصل إلى شمال القطاع أيضا.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

