شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الجوية المصرية تواصل أعمال إسقاط المساعدات على غزة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات الجوية المصرية أعمال إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

واستمرت القوات الجوية المصرية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية على مدار السابع والثامن والتاسع من شهر أبريل الجارى لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الانسانية والأغاثية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يعانى منها سكان القطاع.

يأتى ذلك مع استمرار الجهود المصرية البارزة للوصول إلى التهدئة وتأمين تدفق حركة المساعدات الإنسانية والطبية بصورة كافية ومستدامة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها سكان قطاع غزة جراء استمرار العمليات العسكرية.