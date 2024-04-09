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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Publicis Media للدعاية والإعلان عن تنظيم فعالية لإطعام أكثر من 1000 صائم تحت رعاية مؤسسة فرحة وذلك للسنة الثالثة على التوالى.

وبدأت مؤسسة فرحة فى تنظيم فعاليات الاطعام السنوى منذ شهر رمضان عام 2021 بمشاركة عدد من المدارس والشركات.

وحرصت شركة Publicis Media على المشاركة فى هذه المبادرة السنوية مما ساهم فى دعم ونجاح هذا الإطعام السنوى حيث شارك فريق شركة POD وشركة Aleph فى فعاليات جمع التبرعات وتجهيز الوجبات للصائمين.

وقامت مؤسسة فرحة بتوزيع ٢٥٠٠٠ وجبة على الصائمين من طلاب الأزهر والأسر فى أحياء روض الفرج ومنشية ناصر والدويقة خلال رمضان ٢٠٢٤.



شركة Publicis Media تقدم 1000 وجبة إفطار للصائمين بالتعاون مع POD (1)



شركة Publicis Media تقدم 1000 وجبة إفطار للصائمين بالتعاون مع POD (2)



شركة Publicis Media تقدم 1000 وجبة إفطار للصائمين بالتعاون مع POD (3)