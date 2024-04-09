طوارئ فى "التموين" استعدادا لعيد الفطر.. غدا بـ"الخليج 365"

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، طوارئ فى "التموين" استعدادا لعيد الفطر.. توفير الدقيق للمخابز لضمان انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين.. وغرفة عمليات لمتابعة ضخ السلع بمنافذ المجمعات.

محمد يوسف

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