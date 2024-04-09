شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى "التموين" استعدادا لعيد الفطر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، طوارئ فى "التموين" استعدادا لعيد الفطر.. توفير الدقيق للمخابز لضمان انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين.. وغرفة عمليات لمتابعة ضخ السلع بمنافذ المجمعات.
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ـ طوارئ فى "التموين" استعدادا لعيد الفطر.. توفير الدقيق للمخابز لضمان انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين.. وغرفة عمليات لمتابعة ضخ السلع بمنافذ المجمعات
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