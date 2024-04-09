"شهادات ودورات مزورة" .. القبض على مسئول سنتر تعليمي بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص يديره أحد الأشخاص.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أكدت قيام أحد الأشخاص، بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أول كفرالشيخ للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم مـــن خـــلال منح الدارسين شهادات دورات تعليمية "مزورة" و إيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (79 شهادة دراسية منسوبة للأكاديمية – 2 دفتر إيصالات تحصيل نقدية - طلبات تسجيل التحاق للدراسة بالأكاديمية - مطبوعات دعائية - كتب دراسية مختلفة).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.