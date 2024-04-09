جريمة قتل وانتقام ناري ولص منحوس.. الجيزة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قبل ساعات من استقبال عيد الفطر المبارك، أنهى سائق حياة شاب بطعنة نافذة بالصدر إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

قوات الشرطة بقيادة الرائد عبد الباقي أمين رئيس المباحث ألقت القبض على المتهم والسكين المستخدم في الجريمة مع إيداع الجثمان مشرحة المستشفى.

من الجنوب إلى شمال قطاع أكتوبر، يصارع عامل الموت داخل المستشفى متأثرًا بحروق طالت جسده جراء زجاجة مولوتوف ألقاها عليه تاجر بسبب خلافات مالية.

ضباط المباحث بقيادة العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر ألقت القبض على المشكو في حه مع تعيين حراسة على المصاب تمهيدًا لسماع أقواله لدى تماثله للشفاء.

وعلى غرار الفيلم الكوميدي "لصوص لكن ظرفاء" سقط عاطل له معلومات جنائية في شر أعماله، شرع في سرقة أجزاء من شبكة محمول أعلى عقار بالوراق فاختل توازنه وسقط على الأرض.

المصاب بكسور دخل في غيبوبة مؤقتة قبل أن يستعيد وعيه فيجد "كلبشات" تزين يديه وبجواره فردي شرطة "حمد لله على السلامة.. دا آخرة السرقة".

وخلال الـ48 ساعة الماضية، انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة تحت إشراف اللواء حازم فاروق جثامين 3 غرقى ما بين العياط والجيزة والوراق أودعتهم المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.