حدث في 8 ساعات|السجن المشدد لمسؤولين بـ"التموين".. وقرار مهم بشأن إنتاج الخبز في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عامًا وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

حجبوا السكر.. السجن المشدد لمسؤولين بوزارة التموين بحكم من المحكمة العسكرية – تفاصيل

أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بمعاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مبلغ مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ ١٤ ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه.

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يربط الجيزة بالقاهرة.. أحدث 18 صورة لمحور 26 يوليو الجديد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب التنفيذ بمشروع محور ٢٦ يوليو الجديد، بدءًا من شارع أحمد عرابي مرورًأ بأعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل وحتى منطقة الربط مع محور المهندس شريف إسماعيل، وذلك ضمن شبكة الطرق الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة؛ لربط المحاور وتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات.

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فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم لبيع كعك العيد وتخفيضات 25% على السلع الغذائية

تفتح وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم الثلاثاء، لاستمرار طرح منتجات كعك العيد والبسكويت وكذلك طرح اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%.

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حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء والظواهر العشوائية بـ6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور –تفاصيل

شنت أجهزة مدن 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والعبور، على مدى الأيام الماضية، حملات مكثفة بالتعاون مع الشرطة، لإزالة مخالفات بناء ومنع الظواهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري، تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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تنويه مهم من "الأوقاف" بشأن ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

أصدرت وزارة الأوقاف تنويها مهما بشأن ساحات صلاة عيد الفطر المبارك.

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قرار مهم من التموين بشأن إنتاج الخبز في أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المطاحن لتوفير الدقيق للمخابز البلدية.

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حجاج الهنداوي قارئا.. نقل شعائر صلاة عيد الفطر من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية

يقدم التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، في الخامسة والنصف من صباح غد الأربعاء، بثاً مباشرا لشعائر صلاة عيد الفطر المبارك من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء - 32 صورة بالتفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية نص قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 187 لسنة 2023.

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7 محاور.. ننشر خطة "التموين" استعدادًا لعيد الفطر

استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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