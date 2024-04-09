500 جنيه.. ننشر ضوابط الحصول على منحة عيد الفطر لـ العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن ضوابط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2024، والتي حددتها الوزارة قيمتها بمبلغ 500 جنيه.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه يتم الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة لمستحقيها، وذلك يأتي بهدف ضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.

ونفى المصدر، الطرق الشائعة بشأن التسجيل عبر موقع وزارة العمل للحصول على المنحة، قائلًا :"لا يوجد ما يسمى بالتسجيل عبر موقع الوزارة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة".

وأشار المصدر، إلى أن وزارة العمل استحدثت منح جديدة للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة السابقة، وبذلك وصل عددها إلى 6 منح بعدما كانت 4 فقط، حيث شملت المنح الجديدة "منحة شهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".

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