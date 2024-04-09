"مش بالحلويات".. ننشر السعرات الحرارية لكعك العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن السعرات الحرارية لكعك العيد.

وحذرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة من الإفراط في تناول الحلوى في العيد قائلة: "حافظ على صحتك في عيد الفطر ومتكترش من أكل الحلويات، والعيد مش بالحلويات".

وفقًا لوزارة الصحة، فإن السعرات الحرارية لقطعة الكعك "200 سعرة حرارية"، والمعمول بالتمر "200 سعرة حرارية"، والبيتي فور أو البسكويت "60 سعرة حرارية".

وأوضحت "الصحة"، بحسب منشور لها عبر "فيسبوك"، أن السعرات الحرارية للغربية "150 سعرة حرارية"، والـ100 جرام من الترمس بـ"111 سعرة حرارية"، مع تقليل الملح المضافة للترمس واستبدالها بالليمون.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية تناول الحلويات بمعدلات متوازنة؛ حفاظًا على الصحة.

اقرأ أيضًا:

يربط الجيزة بالقاهرة.. أحدث 18 صورة لمحور 26 يوليو الجديد

رفع درجة الاستعداد القصوى.. كيف استعدت الجيزة لاستقبال عيد الفطر 2024؟

36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024