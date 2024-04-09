نشرة منتصف الليل| تقلبات بطقس أول أيام العيد.. والسيسي يؤكد مساندة فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الثلاثاء، على النحو التالي:

500 جنيه.. ننشر ضوابط الحصول على منحة عيد الفطر لـ العمالة غير المنتظمة

كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل، عن ضوابط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2024، والتي حددتها الوزارة قيمتها بمبلغ 500 جنيه.

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رفع درجة الاستعداد القصوى.. كيف استعدت الجيزة لاستقبال عيد الفطر 2024؟

ترأس اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة للوقوف على استعدادات الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لاستقبال عيد الفطر المبارك.

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"حازم حاسم جدا ".. ثاني أيام عيد الفطر المبارك بالإسكندرية

يقدم البيت الفني للمسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، العرض المسرحي "حازم حاسم جدًا"، خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في تمام الثامنة مساء، على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية.

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رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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السيسي يؤكد للرئيس الفلسطيني مساندة مصر لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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بحضور «الوكيل» و«الأزهرى».. «المحطات النووية»تقيم احتفالية رمضان السنوية بالضبعة

نظمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة الهيئة حفل رمضان السنوي احتفاءً بالشهر الكريم بموقع المحطة النووية بالضبعة.

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مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ طلعاتها الجوية اليومية على مدار السابع والثامن والتاسع من شهر إبريل الجارى لإسقاط عشرات الأطنان من المساعدات الانسانية والأغاثية من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إلى الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التى يعانى منها سكان القطاع.

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يربط الجيزة بالقاهرة.. أحدث 18 صورة لمحور 26 يوليو الجديد

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب التنفيذ بمشروع محور ٢٦ يوليو الجديد، بدءًا من شارع أحمد عرابي مرورًأ بأعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل وحتى منطقة الربط مع محور المهندس شريف إسماعيل، وذلك ضمن شبكة الطرق الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة؛ لربط المحاور وتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات.

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حالة طقس أول أيام العيد.. "الأرصاد": أمطار ورياح وبرودة بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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