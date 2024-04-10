شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب عيد الفطر فى مسجد مصر: أتت شمس العيد محملة بالأمل والنور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى خطبة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر الكبير بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خطيب خطبة عيد الفطر المبارك: "لقد مضى شهر رمضان المعظم بأيامه الحافلة بالصيام، وأتت شمس عيد الفطر محملة بالأمل والنور والهناء والسرور فهنيئا لمن قبل الله صيامه وقيامه".

وتابع: "الاستقامة تعطي العبد نفحة ومنحة ربانية وهي حسن الخاتمة، لو تقدمت لأي لبيب ذكي طاهر، قلت ماذا تريد من الله في دنياك لقال العافية وحسن الختام، وحسن الختام لا يأتي إلا بحراسة الطاعة وصيانة العبادة".

وأكمل: "من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم، (إذا أراد اللهُ عزَّ وجلَّ بعبدٍ خيرًا عسَّلهُ، وهل تَدْرونَ ما عسَّلهُ؟ قالوا: اللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُهُ أعلمُ، قال: يفتَحُ اللهُ عزَّ وجلَّ له عملًا صالحًا بيْنَ يَدَيْ موْتِهِ حتَّى يَرضى عنه جيرانُهُ، أو مَن حوْلَهُ".

بعد انتهاء الصلاة، صافح الرئيس عبد الفتاح السيسي جانب من الحضور بالمسجد الذين حرصوا على تهنئته بعيد الفطر المبارك.

وأقيمت شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر بالمركز الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من كبار قيادات الدولة.

وكانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية، تعذر رؤية هلال شهر شوال لعام 2024، بواسطة اللجان الشرعية لاستطلاع الهلال، معلنة أن الأربعاء الموافق العاشر من شهر إبريل لعام 2024، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.