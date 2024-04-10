طقس الـ6 أيام المقبلة.. أمطار ورياح وموجة حارة بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

ووفقًا لبيان "الأرصاد"، فإن طقس الـ6 أيام القادمة يشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها أمطار ورياح.

وذكرت أنه اعتبارًا من الخميس 11 أبريل 2024، فإن حالة الطقس تشهد، ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.

ويرصد "الخليج 365"، حالة الطقس خلال الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الأربعاء 10 أبريل 2024

توقعت "الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم الأربعاء أول أيام العيد، تشهد أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، على فترات متقطعة.

وأفادت "الهيئة"، أن طقس أول أيام العيد 2024، يتأثر بنشاط للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس الخميس 11 أبريل والجمعة 12 أبريل 2024

قالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس الخميس 11 أبريل والجمعة 12 أبريل 2024، تشهد، شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا، من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الخميس 11 أبريل والجمعة 12 أبريل 2024، يتأثر بنشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من السبت 13 أبريل وحتى الإثنين 15 أبريل

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من السبت 13 أبريل وحتى الإثنين 15 أبريل، تشهد، شبورة مائية من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا تقريبًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت "الهيئة"، إلى أن الطقس من السبت وحتى الأحد القادمين، يشهد، نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.