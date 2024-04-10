مصلون من كل أنحاء العالم.. صلاة العيد في الأزهر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - عدسة- محمد معروف:
أدى آلاف المصلين صلاة عيد الفطر في مسجد الأزهر الشريف. ورددوا تكبيرات العيد وسط أجواء من الفرحة.
ورصدت عدسة الخليج 365 فرحة مصلين من مختلف أنحاء العالم بالعيد.
محمد اسماعيل - القاهرة - عدسة- محمد معروف:
أدى آلاف المصلين صلاة عيد الفطر في مسجد الأزهر الشريف. ورددوا تكبيرات العيد وسط أجواء من الفرحة.
ورصدت عدسة الخليج 365 فرحة مصلين من مختلف أنحاء العالم بالعيد.
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