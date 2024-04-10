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مصلون من كل أنحاء العالم.. صلاة العيد في الأزهر الشريف

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محمد اسماعيل - القاهرة - عدسة- محمد معروف:

أدى آلاف المصلين صلاة عيد الفطر في مسجد الأزهر الشريف. ورددوا تكبيرات العيد وسط أجواء من الفرحة.

ورصدت عدسة الخليج 365 فرحة مصلين من مختلف أنحاء العالم بالعيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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