شكرا لقرائتكم خبر عن عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إدارة مسجد القادسية بالعاشر من رمضان، على توزيع هدايا عيد الفطر المبارك على جموع المصليين من الكبار وصغار السن عقب انتهاء صلاة العيد، والتى اتسمت بطابع مختلف عن الهدايا المعتاد عليها فى هذه المناسبات.

وخصصت إدارة مسجد القادسية "عربية" لتوزيع سندوتشات الكبدة وأخرى لتوزيع الايس كريم والحلويات والترمس بالإضافة إلى توزيع الكحك والبسكويت على المصليين والمشروبات الساخنة والتمر وتوزيع مبالغ مالية رمزية الصغار والكبار ما بين العشرون جنيها وعشر جنيهات.



وذلك لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط حالة من البهجة وتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال.



وشهد مسجد القادسية بالعاشر من رمضان توافد آلاف المصلين لأداء صلاة العيد وسط حالة من البهجة والفرحة وتبادل التهانى بين المواطنين.



توزيع العيدية



توزيع ساندوتشات



توزيع هدايا



صور تذكارية



عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (1)



عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (2)



عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (3)



عيدية وكحك وترمس هدايا مسجد القادسية للمصلين بالعاشر من رمضان (4)