شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي من احتفالية عيد الفطر: لن ننسى تضحيات الشهداء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه التحية إلى أهالى الشهداء المشاركين فى احتفالية عيد الفطر، قائلا: كل سنة وأنتم طيبين.. وأهلا وسهلا وسعيد أني ألتقي بكم".

وأضاف الرئيس السيسي: "جميل اوي فى العيد .. نبقي مع الأسر أسر أهل مصر بفضل الله سبحانه وتعالي موجودين هنا بفضل تضحيات الشهداء ابنائكم وازواجكم وابهاتكم ومش هننسي ابدا ده.. هنبقي دائما يعني.. كل سنة وانتم طيبين".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر الاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء،

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الدولة.