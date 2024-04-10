ترسانة أسلحة و وكر مخدرات .. سقوط تجار الكيف و الرصاص في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ضربات موجعة لإسقاط مروجي المواد المخدرة خلال أيام عيد الفطر المُبارك.

أسفرت جهود الأمن خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 294 قضية مخدرات باجمالي 324 متهم عثر بحيازتهم على كمية كبيرة من المواد المخدرة وزنت تقريبًا 172 كليو تنوعت ما بين مخدر "الآيس والشابو والبودر والهيدرو والهيروين والأستروكس".

كما ضُبط 253 قطعة سلاح ناري؛ بحوزة 190 متهم عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر تنوعت ما بين "خرطوش وآلي وطبنجات" باجمالي 253 قطعة سلاح و694 طلق ناري و232 قطعة سلاح أبيض. فضلا عن تنفيذ 82412 حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك في مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على انحاء الجمهورية.