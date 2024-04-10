الكنز الملعون في الحي الراقي .. القبض على عصابة الآثار في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية امن القاهرة، مالك عقار و 6 آخرين في البحث غير المشروع عن الآثار.

أفادت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 7 أشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة المعادى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب.

وتبين بتفتيش مكان الحفر وجود حفرة بعمق 5 أمتار بالعقار المشار إليه، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم باعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار.

حررت الأجهزة الامنية محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.