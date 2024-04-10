صلاة وتكريمات.. 24 صورة تعرض نشاط الرئيس السيسي في أول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر، عدة أنشطة وفعاليات احتفالًا بهذا اليوم.

كانت البداية بتأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصلاة عيد الفطر المبارك بمسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء.

كما شهد نشاط الرئيس اليوم المشاركة في احتفالية العيد مع أبناء وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة المصرية تقديرًا لدورهم وما بذلوه في سبيل تحقيق أمن واستقرار الدولة المصرية.

وشهدت الاحتفالية، تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من أسر وأبناء الشهداء بمناسبة عيد الفطر المبارك.