شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس مهنئا المسلمين بمصر والعالم بعيد الفطر: ربنا يديم علينا الفرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية التهنئة بمناسبة عيد الفطر الذى احتفلت به اليوم مصر والدول العربية والإسلامية.

وجاء ذلك قبل إلقاء قداسته عظته فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى الذى عقده مساء اليوم فى المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وهنأ قداسة البابا الرئيس السيسى والرؤساء والملوك وشعوبهم فى الدول المحتفلة بالعيد، وهنأ كذلك الحكومة المصرية وكافة المسؤولين فى كل المجالات.

وقال قداسة البابا فى تهنئته: "أحب أن أهنئ كل إخوتنا المسلمين فى مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكذلك الأخوة المسلمين فى كل البلاد العربية والإسلامية، القادة والحكام والملوك والرؤساء والشعوب فى كل بلد".

وأضاف: "هذا العيد يأتى بعد شهر رمضان، شهر الصوم والعبادة، ودائمًا الأعياد التى تأتى بعد فترات صوم وصلاة تكون سبب فرح للجميع."

واستكمل: "نهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، والسيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب الرئيس والأعضاء ومجلس الشيوخ رئيسه وأعضاءه، والمسؤولين فى كافة المجالات."

واختتم: "نتمنى أن تكون أيام العيد سعيدة وأيام فرح، للكبار والصغار، وأن تكون كل أيامنا أعياد وفرح لشعبنا وبلادنا وربنا يديم علينا الفرح، وكل سنة وحضراتكم طيبين."