شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية فى العام الدراسى المقبل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، 2025، منتصف أبريل الجارى، نقدم فى التقرير التالى سن القبول المطلوب:

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية وذو أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها فى وزارة التربية والتعليم الفنى.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التى سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2024.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

- سن المستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

- المستوى الثانى رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائى 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد.

ـ الصف الثانى الابتدائى 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد والصف الثالث الابتدائى 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.

