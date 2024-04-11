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اعرف سن التقدم للمدارس المصرية اليابانية فى العام الدراسى المقبل 2025

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القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل، 2025، منتصف أبريل الجارى، نقدم فى التقرير التالى سن القبول المطلوب:

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية وذو أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها فى وزارة التربية والتعليم الفنى.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التى سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة فى أول أكتوبر من عام 2024.

-  لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.

-  سن المستوى الأول رياض أطفال 4 حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.

-  المستوى الثانى رياض أطفال 5 سنوات حتى 6 سنوات عدا يوم واحد.

- الصف الأول الابتدائى 6 سنوات 7 سنوات عدا يوم واحد.

ـ الصف الثانى الابتدائى 7 سنوات 8 سنوات عدا يوم واحد والصف الثالث الابتدائى 8 سنوات 9 سنوات عدا يوم واحد.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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