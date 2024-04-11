شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج بالمجان.. 7 معلومات عن المنصة الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات التى توفرها المنصة الوطنية الإلكترونية الأولى بمصر لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، مؤكدة أن جميع الخدمات تقدم بالمجان.

”الخليج 365” يستعرض تحليل معلوماتى عن كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين عبر المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية، كالتالى:

1- المنصة الوطنية الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان توفر خدمات حكومية مجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان

2- تستهدف جميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر

3- تعد المنصة الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، وإحدى ثمار التعاون بين كل من الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان والمركز القومي للمعلومات بوزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وجامعة بريتش كولومبيا بكندا

4- يقوم عليها نخبة من الكوادر الفنية والتقنية بوزارة الصحة والسكان، والمعالجين النفسيين والخبراء الدوليين في مجال الطب النفسي وعلاج الإدمان.

5- زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي:

‏https://mentalhealth.mohp.gov.eg/mental/web/ar

6- أكثر الفئات العمرية التي استخدمت المنصة فئة المراهقين والشباب

7- تعمل المنصة على توعية المواطنين بكيفية الحصول على الاستشارات الطبية الخاصة بالصحة النفسية