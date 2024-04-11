شكرا لقرائتكم خبر عن 14 أبريل.. جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية لتجهيز الطلاب لسوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، الدورة التدريبية بعنوان "فن التسويق الإلكتروني والعلاقات العامة" خلال الفترة من 14 إلى 23 أبريل 2024، وذلك بمدرج 8 أ بالحرم الجامعي، بهدف نشر فكر التنمية الذاتية ، تنفيذا لسياسة الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية إدارة الأداء الإنسانى لتحقيق التنمية الشاملة وفق معايير الجودة العالمية.

وتقام الندوة ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية.



وتستهدف الدورة التدريبية ، تشكيل وعي شباب الجامعات المصرية ودعمهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات سوق العمل، كما تهدف الدورة إلى اكتشاف ودعم المهارات والقدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية وورش عمل، بجانب مساعدتهم على تحديد الأهداف وتطوير فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبلهم الوظيفي، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بينهم.

وتقام تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ياسر محمد عبد المنعم مدير وحدة برامج التنمية البشرية.