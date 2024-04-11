ضُبط بـ 300 طن بلح فاسد.. حبس مدير ثلاجة سلع غذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

قررت جهات التحقيق حبس المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية والخضروات بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة طن بلح فاسد.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية أفادت قيام (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية والخضروات - كائنة بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة) بحيازة كميات من السلع الغذائية يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعُثر بداخل المخزن على (300 طن بلح) معبأ داخل أجولة وأقفاص بلاستيكية غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير ظاهري في خواصه الطبيعية من حيث اللون والرائحة ويشكل خطراً على الصحة العامة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.