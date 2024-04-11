الزراعة: 36 ألف زائر لحدائق الحيوان في 5 محافظات بأول أيام عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الدكتور محمد جلال، مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، إنه تم استقبال نحو 36 ألف زائر خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، بحدائق الحيوان في محافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف.

وأشار جلال، في تصريحات صحفية، إلى اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة الزائرين وتوفير كل وسائل الراحة لهم والترفيه للاستمتاع بإجازة العيد، لافتا إلى أنه لأول مرة تستقبل حدائق الحيوان بالمحافظات هذه الأعداد من الزائرين.

وأضاف أن الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية تحت إشراف الدكتور ايهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية، قامت بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات، بهدف اضفاء البهجة على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر من خلال زيادة عدد الحيوانات.