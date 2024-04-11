شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: 36 ألف زائر لحدائق الحيوان فى المحافظات خلال أول أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد جلال مدير عام حدائق الحيوان بوزارة الزراعة انه امس تم استقبال 36 الف زائر خلال اول ايام عيد الفطر المبارك في حدائق الحيوان في محافظات الإسكندرية والشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف

وأضاف، تم اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الزائرين وتوفير كل وسائل الراحة لهم والترفيه للاستمتاع بإجازة العيد مؤكدا أنه ولأول مرة تستقبل حدائق الحيوان بالمحافظات هذه الأعداد من الزائرين.

وأوضح أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير كانت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحياة البرية تحت إشراف د ايهاب صابر رئيس هيئة الخدمات البيطرية قامت بأكبر حملة عرض ومبادلة (تدوير) للحيوانات والطيور والزواحف البرية بين حدائق الحيوان الإقليمية في المحافظات بهدف اضفاء البهجة والسرور على الجمهور خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال زيادة عدد الحيوانات.