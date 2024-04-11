شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى يتابع أعماله خلال أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعى العاملين بمنافذ الحجر الزراعي والإدارات المختلفه بالموانئ المصرية العمل علي مدار الساعه لتسهيل استقبال المنتجات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وقام مهندسو الحجر الزراعي في أول أيام عيد الفطر المبارك باستقبال جميع الشحنات الزراعية المصدرة إلى دول العالم المختلفة وإنهاء الأعمال الخاصه بها علي أكمل وجه.

واكد موسي ان استمرار العمل خلال ايام العيد يأتى في اطار تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وحرص الدولة المصرية علي الالتزام بتسهيل انسياب السلع الزراعية المصرية لدول العالم وتعزيزا لصادراتنا من مختلف القطاعات خاصة قطاع الزراعة،

يشار الى ان القطاع الزراعي قد جاء من بين اهم القطاعات التصديرية لعام 2024 تحقيقا لزيادة الدخل القومي المصري حيث جاء في المرتبة الثانية بعد قطاع مواد البناء وذلك خلال الربع الاول من هذا العام وفقاً لتقرير الهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات.

كما وجه موسي الشكر لجميع مهندسي الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية وبالأخص العاملين بادارة الحجر الزراعي بمطار القاهره لما يقومون به من مجهودات خلال العطلات الرسمية تأكيدا لاستمرار نجاح المنظومة التصديرية الزراعيه فى مصر.