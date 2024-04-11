شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مواعيد بعض قطارات السكة الحديد إلى طبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عيد الفطر المبارك أعادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد القطارات إلى أصلها طبقا لجداول التشغيل اليومية، والتى تم تعديلها في بداية شهر رمضان المعظم 2024 .

وكانت هيئة السكة الحديد فى بداية شهر رمضان المعظم ، قد أجريت بعض التعديلات على بعض القطارات بخطوط الوجهين البحري والقبلي لتتناسب مع موعد الأفطار بالتزامن مع بداية شهر رمضان المبارك.

موضحة أنه تم توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات، سواء من الهاتف المحمول، أو من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية.