شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية فى غزة: 63 شهيدا و45 مصابا فى مجازر إسرائيل خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، وصول 63 شهيدا و 45 إصابة للمستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة عدوان الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

أشارت الصحة الفلسطينية في بيان لها، الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 33545 شهيد و 76094 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.