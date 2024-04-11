شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين: استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية خلال إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وكذلك مخازن الجملة لصرف احتياجات منافذ صرف السلع التموينية، وأن غرفة العمليات تتابع عمل المجمعات يوميا.

وقال أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي ان تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة أشار إلى استقرار الحالة التموينية وتوافرالسلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية و انتظام العمل بالمخابز كذلك تكثيف المرور والمتابعة من قبل الحملات التموينية علي المحلات العامة والأسواق، وقد أسفرت الجهود الرقابية لمديريات التموين بالمحافظات عن تحرير ما يقرب من 2641 مخالفة تموينية متنوعة حتى الآن، وتمالتعامل الفوري معها وإزالة أسبابها.

