شكرا لقرائتكم خبر عن أهرامات الجيزة تستقبل 35 ألف زائر والقلعة 6 آلاف خلال ثانى أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بالمتابعة الدورية لحركة السياحة من المصريين والأجانب بمختلف المواقع الأثرية والمتاحف المصرية، خلال أيام عيد الفطر المبارك، قام الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بجولة تفقدية فى ثانى أيام العيد بمنطقة آثار الهرم رافقه خلالها أشرف محى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، وذلك للإطمئنان على سير العمل وحركة الزيارة الوافدة للمنطقة فى ضوء التوافد الكبير للحركة السياحية الذى تشهده المنطقة.

وأوضح د. محمد إسماعيل خالد أن المنطقة تعمل بكافة طاقتها لتوفير تجربة سياحية متميزة وأن العمل يجرى على قدم وساق، فى ظل تواجد مفتشى المنطقة وأفراد الأمن والذين يقومون بأداء عملهم على أكمل وجه، الأمر الذى ساهم فى عدم وجود أية مشكلات خلال اليوم الأول والثانى للعيد برغم ارتفاع نسبة أعداد الزائرين والذى بلغت فى اليوم الثانى نحو 35 ألف زائر على مدار ساعات العمل المقررة.

وفى سياق متصل قام الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمى والمشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والسياحية والمتاحف بتفقد منافذ بيع التذاكر بمنطقة آثار الهرم حرصا على تقديم تجربة سياحية مختلفة وميسره وتفادى أية تكدسات، لاسيما بعد تشغيل أربع ماكينات خدمة ذاتية لشراء تذاكر الدخول بالمنطقة الأثرية، والتى بلغت فى الأسبوع الأول من تشغيلها نسبة أكثر من 20% من التذاكر المباعة.

كما قام الدكتور ضياء زهران رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة بزيارة لمنطقة آثار القلعة للاطمئنان على انضباط سير العمل وسلاسة الحركة السياحية بالمنطقة والتزام مفتشى الآثار ومراقبى الأمن وأمناء الصرافة بالضوابط، لافتا إلى توافد حركة الزيارة إلى المنطقة بشكل كبير فى ثانى أيام العيد حيث بلغت أعداد الزائرين نحو 6000 زائر.

الجدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة فى المجلس الأعلى للآثار، قد شكلت غرفة عمليات من مختلف قطاعات المجلس لمتابعة سير العمل واستقبال الزائرين بمختلف المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، خلال أيام عيد الفطر المبارك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 وحتى الأحد الموافق 14 إبريل الجاري.







