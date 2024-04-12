رحيل دموي تحت أنظار شقيقه.. سكين تسجل جثة قتيل بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طعنة في القلب فارق على إثرها شاب الحياة بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارًا من المستشفى بوصول جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين شقيق الضحية وآخر فتدخل على إثرها المجني عليه "طه.ف." فتلقى طعنة نافذة بالصدر بسكين.

بتقنين الإجراءات تحفظ رجال المباحث بقيادة المقدم محمد طبلية على الطرفين والسلاح المتسبب في الوفاة "سكين" مع إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.