33 صورة ترصد احتفال المصريين بعيد الفطر في كورنيش النيل وممشى أهل مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهدت منطقي الكورنيش وممشى أهل مصر، توافد المئات من المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2024.

ورصدت عدسة "الخليج 365" اصطحاب المواطنين أطفالهم للاحتفال بأجواء العيد والطقوس الخاصة به، إذ اعتاد المواطنين على الذهاب إلى تلك المناطق كل عام لتنزه ومساعدات المناظر الطبيعية في تلك المناطق.

وحرص المواطنين على استقلال المراكب النيلية المتواجدة على الكورنيش بمشاركة أطفالهم، وسط أغاني العيد الذي اعتاد المصريين على سماعها في هذه المناسبة.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.