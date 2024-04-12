أجواء دافئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة 12 ابريل 2024، على كافة أنحاء الجمهورية.

ووفقا لهيئة الأرصاد، فإنه متوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وبحسب الهيئة، فإنه يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء تأتي كالآتي:

_ القاهرة الكبرى: العظمى 27 والصغرى 17.

_ الوجة البحري ومدن القناة: العظمى 27 والصغرى 17.

_ السواحل الغربية الشمالية: العظمى 22 والصغرى 15.

_ السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 23 والصغرى 16.

_ سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 31 والصغرى 21.

_ شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15.

_ جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 18.