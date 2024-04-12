بالصور.. احتفالات المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك أمام سينمات وسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهدت منطقة وسط البلد في القاهرة، تحديدا مناطق تواجد السينما، تكدسات للمواطنين، احتفالا بثاني أيام عيد الفطر المبارك 2024.

ورصدت كاميرا "الخليج 365" تواجد مكثف للمواطنين أمام مكاتب حجز تذاكر السينما لحجز التذاكر والدخول لمشاهدة أفلام عيد الفطر المبارك.

وشهدت المنطقة تواجد مكثف للشباب الذين يحتفلون بالعيد وسط أجواء من الفرح والبهجة والسرور، تزامنا مع إعلان الحكومة إجازة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن إجازة عيد الفطر المبارك 2024 في الفترة من التاسع وحتى الـ 14 من أبريل الجاري، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.

وتكون إجازة عيد الفطر مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.