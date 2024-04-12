شكرا لقرائتكم خبر عن البديل الآمن.. كيف وفرت دراما المتحدة "خلطة سحرية" من الكرتون للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت الأعمال الكرتونية مكانة كبيرة فى اهتمامات الأطفال وهو ما استغلته بعض الدول لبث ثقافتها وأخلاقياتها المختلفة عن مجتمعنا وسط الأعمال الكرتونية لتربى ثقافات خاطئة فى عقول الأطفال، كما أن مواقع الإنترنت تبث الكثير من مقاطع الفيديو الموجهة للأطفال تتضمن سلوكيات سيئة ويكمن اهتمامهم الأول فى التفاعل والوصول لأعلى نسبة مشاهدة دون النظر إلى ما ترتكبه فى حق المشاهدين من الأطفال وسلوكياتهم.

وهو الأمر الذى لم تغفل عنه شركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ ظهورها على الساحة الإعلامية، وظهر خلال رمضان 2024 بشكل كبير، حيث قدمت 4 مسلسلات كرتونية تساعد الأطفال فى تكوين وعيهم وترسخ عاداتنا وأخلاقياتنا الحميدة وتعزز الهوية المصرية للأطفال.

حيث جاء مسلسل "يحيى وكنوز" الجزء الثالث والذى يركز على ارتباط ومعرفة الجيل الجديد بحضارتهم القديمة ومعرفة الجيل الجديد بالهوية المصرية وسط تحديات كثيرة نواجهها خلال السنوات الماضية فى محاولة بعض الدول لتقديم أعمال لطمس الهوية المصرية وبث قيم غير أخلاقية فى عقول أطفالنا.

وجاء مسلسل "نورة" ليركز على توعية الأطفال فى تحديد أهدافهم والعمل لتحقيقها بهدف بناء مستقبلهم فى سعادة وإيجابية، ليكون منصة تثقيفية تقدم بأسلوب مشوق ومبتكر وسهل فى أن الوقت ليتناسب مع جميع الفئات العمرية.



كما يقدم مسلسل "نور والكوكب السعيد" نموذج للتسامح والإيخاء وقبول الآخر فى المجتمع ويسعى لارتقاء بالذوق العام والفن الراقى.



أما مسلسل "سر المسجد" فتدور أحداثه حول التربية الدينية للأطفال وحل المشكلات فى إطار دينى وهو ما كنا نفتقده أيضا وسط زحام التطور التكنولوجى الذى احتل عقول أطفالنا ليحصلوا على معلومات وسلوكيات لا تمت للدين بصلة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى.

وبهذه الباقة من المسلسلات الكرتونية تكون قد وفرت شركة المتحدة البديل الآمن للأطفال لابتعادهم عن الأعمال ومقاطع الفيديو التى لا تتناسب مع أخلاقياتنا وتبث فى قلوبهم الرعب والكراهية والعنف وهو ما نجد تأثيره على المدى البعيد، وبذلك تحافظ شركة المتحدة على الأجيال المقبلة من خلال تربية الأطفال بالشكل السليم لخلق مجتمع آمن وسوي.