شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطينى: 25 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلى بوسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، نقلا عن إعلام فلسطيني بسقوط 25 شهيدا على الأقل في قصف إسرائيلي لمنزل في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.