شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة لعائلات المحتجزين فى غزة أمام مقر تابع لسفارة أمريكا بتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، منذ قليل، بتنظيم مظاهرة لعائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة أمام مقر تابع للسفارة الأمريكية بتل أبيب.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.