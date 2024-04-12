تفاصيل مقتل خفير بشركة في الدقهلية: السرقة وراء الجريمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية، ملابسات واقعة مقتل خفير بإحدى الشركات بالدقهلية وسرقة مبلغ مالي من الشركة، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبال خفير بإحدى الشركات "مُصاب بجروح قطعية" ووفاته متآثراً بإصابته.

بالانتقال وبسؤال شريك بالشركة محل عمل المتوفى قرر أنه تم العثور على المتوفى مُلقى أرضاً بغرفته بالشركة، ووجود كسر بباب مكتب الحسابات واكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل المكتب.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة سائق مركبة "توك توك"، حداد - مقيمان بدائرة المركز، وأقرا بقيامهما بالاتفاق فيما بينهما على ارتكاب الواقعة مستغلين سابقة عمل أحدهما بذات الشركة فقاما بالدلوف للشركة عن طريق تسلق السور، وتعديا على المجني عليه بماسورة حديدية كانت بحوزة أحدهما فأحدث إصابته التي أودت بحياته وسرقة المبلغ المالي وتم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وأرشدا عن جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.